Palermo, da Rose Villain a Gaia e Annalisa: i cantanti di Radio Italia con la nuova maglia rosa / FOTO-VIDEO

La maglia del Palermo ai cantanti del concertone di Radio Italia: il club rosanero ha presentato la nuova divisa di casa per la stagione 2025/26 all’evento tenutosi il 27 giugno al Foro Italico. Per l’occasione il capitano Matteo Brunori, il nuovo tecnico Filippo Inzaghi e il presidente Dario Mirri sono saliti sul palco per parlare della nuova maglietta tutta rosa.

Il Palermo ha deciso inoltre di regalare una maglietta a tutti i cantanti presenti: in un video pubblicato dal club rosanero si vedono Rose Villain, i Negramaro, Annalisa, Noemi, Francesco Gabbani, Rkomi, Gaia, Raf e Tananai ricevere la divisa personalizzata con il loro nome.

