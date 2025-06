Calciomercato Catania, occhi su Corazza e Luigi Silvestri

Il Catania continua a lavorare su più fronti per completare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo le prime mosse a centrocampo, il club sta concentrando ora l’attenzione sulla difesa e sull’attacco, valutando giocatori già conosciuti dal tecnico Mimmo Toscano.

Il quotidiano La Sicilia inserisce nella lista degli obiettivi Luigi Silvestri, esperto difensore centrale reduce da una buona stagione con la maglia del Trapani. Per il difensore, il club etneo avrebbe già avviato i primi contatti e starebbe valutando la fattibilità delle operazioni. Tra i nomi seguiti in difesa spicca quello di Simone Pieraccini, che Toscano ha già allenato a Cesena e di cui conosce bene caratteristiche e potenzialità

Sul fronte offensivo, il Catania è tornato a pensare con decisione a Simone Corazza, attaccante dell’Ascoli, autore di 11 reti nell’ultima stagione. Toscano conosce bene il centravanti, avendolo già allenato a Cesena, e potrebbe rappresentare un rinforzo ideale nel reparto avanzato. Restano vivi anche i dialoghi con l’Ascoli per il centrocampista Ivan Varone, mentre per la fascia sinistra si segue Luca Russo del Cerignola, laterale duttile in grado di agire su entrambe le corsie.





