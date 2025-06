Sampdoria, Evani non è stato confermato: “Le risposte non sono arrivate”

Alberico Evani rompe il silenzio. In un’intervista concessa alla Gazzetta, il tecnico della Sampdoria ha praticamente confermato il suo addio ai blucerchiati dopo una rocambolesca e inaspettata salvezza.

“Ci siamo visti, non mi hanno detto nulla, ma ho capito che sarà così. Per come era cresciuta la squadra questo sarebbe potuto essere un ottimo punto di partenza, visto come abbiamo giocato al playout. Quello che ho fatto è sotto gli occhi di tutti, anzi: della società no. Ho sentito Roberto Mancini, dopo Salerno me l’ha passato al telefono Lombardo, poi basta”.

L’allenatore poi aggiunge sul rapporto con il direttore sportivo della Sampdoria, Andrea Mancini: “Lo ringrazio per la fiducia. Ho detto ‘sì’ di pancia, per l’affetto verso la piazza e per la qualità dei giocatori. Ma non ho più avuto una vita, ho trascurato tutto per togliere dagli impicci questa squadra alla quale sono molto legato. Il compito era complicato”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, INZAGHI DETTA LA LINEA

PALERMO, INZAGHI E BRUNORI PRESENTANO LA NUOVA MAGLIA

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA NUOVA MAGLIA