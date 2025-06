Palermo, l’indiscrezione dalla Serbia: il Palermo e un altro club su Radunovic

Non solo un tentativo per Audero, il Palermo si starebbe guardando intorno anche per un altro numero uno tra i pali. Il nome è quello di Boris Radunovic, che ha appena concluso la sua esperienza al Bari ed è considerato uno dei migliori dell’ultima stagione di B.

L’estremo difensore del Cagliari avrebbe attirato l’interesse di diversi club, tra questi il Palermo che, secondo il quotidiano serbo Kurir, valuterebbe di offrire al Cagliari circa due milioni.

Ma c’è anche un’altra opzione. Radunovic sarebbe un’opzione anche per la Stella Rossa di Belgrado: tornerebbe in patria, nella città natale, con la possibilità di giocare i preliminari di Champions League.