Palermo, lo strano silenzio di Dionisi e la discesa in campo della società

Nel giorno della vittoria, sofferta, fischiata ma importantissima, Alessio Dionisi non parla in sala stampa: una scelta sua, della società o di entrambi? Ai microfoni si presenta Morgan De Sanctis, che davanti allo stupore dei presenti, annuncia che sarà lui a parlare e non il tecnico, come sempre accaduto dopo la fine della gara.

Poi, quasi a voler fugare i sospetti e a tacitare i brusii, De Sanctis specifica che è una scelta precisa, quella di fare “scendere in campo” la società, per fare un bilancio dopo il girone d’andata che si è concluso stasera. Insomma, a scanso di equivoci il d.s. ha precisato che Dionisi è tranquillo e che parlerà in futuro.

Chissà se fosse una scelta concordata prima o improvvisata poco prima: in realtà a fine gara il tecnico è stato visto piuttosto arrabbiato e dispiaciuto per il clima di contestazione che si è ripresentato al “Barbera”: “saltare un turno”, forse, è stata una scelta di opportunità. Dionisi non parlerà nemmeno prima della gara di domenica col Cittadella, si può ipotizzare che stia cambiando anche la scelta “comunicativa” del City Group.





