Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Napoli / UFFICIALE

Lorenzo Lucca saluta l’Udinese e approda al Napoli. L’attaccante ex Palermo si trasferisce in Campania con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a circa 35 milioni di euro bonus inclusi.

In Friuli, Lucca ha lasciato il segno: 75 presenze complessive e 23 gol, numeri che certificano la sua crescita costante negli ultimi anni. Ora, per il centravanti classe 2000, arriva un vero e proprio salto di qualità.

Il Napoli, fresco campione d’Italia e qualificato alla prossima Champions League, rappresenta per Lucca l’occasione di mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale: una tappa fondamentale per la sua carriera, in un contesto tecnico e ambientale di alto livello.





La nota del Napoli

La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall’Udinese Calcio.

