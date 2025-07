Pedullà – “Su Insigne insiste l’Avellino, ma c’è anche il Bari”

L’Avellino accelera per portare Roberto Insigne in Irpinia. Il club biancoverde è sempre più interessato all’esterno offensivo del Palermo, ormai ai margini del progetto tecnico di Inzaghi: il giocatore, infatti, non è stato nemmeno convocato per il ritiro dei rosanero in Valle d’Aosta.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Avellino sta spingendo con decisione per regalare a Raffaele Biancolino un rinforzo di qualità in vista della prossima stagione di Serie B. I lupi, tuttavia, devono fare i conti con la concorrenza del Bari, che nelle ultime ore ha ufficializzato l’arrivo di Nikolaou in prestito e monitora anche Insigne per completare il reparto offensivo.

Ma non finisce qui: l’Avellino guarda anche alla difesa. Il nome caldo è quello di Federico Barba, profilo esperto accostato al Palermo nelle scorse settimane. Il centrale potrebbe aprire al trasferimento in Irpinia qualora si trovasse l’intesa definitiva: i contatti sono in corso e l’operazione resta concreta.





