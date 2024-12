Palermo – Bari 1 – 0, gli highlights / VIDEO

Il Palermo torna alla vittoria: i rosanero battono il Bari e tornano in prossimità della zona playoff. La vittoria è arrivata grazie al gol di Le Douaron.

Durante la partita è arrivata anche una traversa di Matteo Brunori, tornato titolare dopo più di due mesi dall’ultima volta (sconfitta in casa contro la Salernitana).

Per il Palermo non è comunque finita la contestazione: ai tifosi rosanero non è bastata la vittoria, arrivata comunque dopo un secondo tempo di sofferenza.





GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE DICHIARAZIONI DI DE SANCTIS

LA CRONACA DEL MATCH