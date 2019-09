Non sarà un esodo come quello di Marsala, ma la trasferta dei tifosi rosanero nella Locride è già cominciata e si prevede numerosa e calorosa come sempre. Tanti i gruppi che sono pronti a partire per assistere a Roccella – Palermo. Ma alcuni sono già partiti verso la Calabria.

ROCCELLA – PALERMO: COME RAGGIUNGERE LOCRI

Il Roccella e Locri si preparano dunque ad accogliere le centinaia di tifosi rosanero in arrivo. Il “grosso” delle partenze (alcune centinaia di tifosi) sarà nel weekend, a cominciare dalla formazione di Pergolizzi che si metterà in viaggio domani, mentre domenica tanti tifosi partiranno a bordo di svariati pullman: ci sono i gruppi organizzati dagli ultras, persone che si sposteranno autonomamente con l’auto; anche molti operatori dell’informazione e alcuni giornalisti hanno organizzato dei pullmini per raggiungere lo stadio di Locri e seguire la partita.

Ci sono altri gruppi pronti a partire (come le “Rosanero Girls”, che stanno raccogliendo adesioni per il viaggio in pullman), ma ci sono anche gruppi che, sfruttando il weekend, sono già partiti: uno di questi è il Club “Cavalieri Rosanero”, i cui membri (in passato protagonisti nelle grandi trasferte europee) si rimettono in viaggio dopo alcuni anni di assenza portando soprattutto un messaggio a sostegno della associazione Bone Hope, operativa presso l’ospedale Cervello di Palermo e impegnata nelle cure palliative e nel sostegno ai pazienti in fase terminale.

IN FOTO: IL GRUPPO DEL CLUB “CAVALIERI ROSANERO”

