Il Palermo spera nel recupero di alcuni calciatori per la partita contro la Virtus Francavilla. Filippi vorrebbe affrontare l’ultimo match della stagione regolare, valido per la lotta al 7° posto, con più calciatori possibili a disposizione, dopo averne convocati solamente 18 per la Cavese.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, Lorenzo Lucca potrebbe essere tra coloro che ricominceranno ad allenarsi in gruppo e che sarebbe quindi tra i convocati per la trasferta pugliese. Ciò però non significa che vedremo il centravanti giocare: la scelta dovrebbe invece ricadere su una sua convocazione senza però scendere in campo.





Fallani e Peretti sono coloro i quali hanno più possibilità di essere onvocabili e pronti per giocare, mentre rimangono ancora dubbi sullo stato di forma di Corrado, Crivello, Palazzi, Saraniti e Somma.

