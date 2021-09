MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo prova a dimenticare il derby e a pensare subito alla trasferta di Taranto. Come riporta Il Giornale di Sicilia, per i rosa ci sono tre situazioni da valutare per quanto riguarda la lista degli infortunati.

Partendo dal derby, verranno verificate le condizioni di Marconi, uscito malconcio al ginocchio destro. Potrebbe essere un’assenza pesante dato che il Palermo numericamente in difesa è contato: Accardi infatti non dovrebbe recuperare neanche per la 3a di campionato.

Filippi spera invece nel ritorno di Valente: la scorsa settimana l’esterno ha ripreso a correre e potrebbe essere disponibile per la prima trasferta pugliese della stagione.