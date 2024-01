Palermo – Modena, il dato degli spettatori al “Barbera”

Un’altra partita ampiamente sotto i 20 mila presenti al Barbera: sono 17.248 (12.603 abbonati, 4.645 biglietti venduti) i titoli emessi per il match tra Palermo e Modena. Un risultato figlio della delusione dei tifosi dopo il match contro il Cittadella, ma anche dovuta a un meteo incerto.

Per Palermo – Cremonese (ultima casalinga) erano stati 22.826 i titoli emessi, dato nettamente superiore per il match di Santo Stefano che aveva definitivamente rilanciato i rosanero in classifica.

Il record negativo rimane quello contro il Pisa, quando i titoli emessi erano stati 16.279, di cui 12.603 abbonati e 3.676 biglietti venduti. Per Palermo – Cremonese, invece, sono stati venduti 10.223 biglietti.

