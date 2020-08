Voglia di tornare in Sicilia, a Palermo, per Michel Morganella. L’ex difensore rosanero oggi è stato protagonista di una serie di “stories” su Instagram con i tifosi di viale del Fante.

Morganella si è reso disponibile per rispondere alle domande degli utenti sul famoso social network e in molti gli hanno chiesto di fare ritorno nel capoluogo siciliano. “Torneresti a giocare a Palermo”, scrive un utente. La risposta di Morganella è stata un secco: “Si”.





Il difensore, inoltre, ha risposto, in maniera neanche tanto velata, che la decisione di tornare non dipende da lui e che comunque Palermo gli manca tantissimo. Magari un messaggio a distanza per il duo Castagnini-Sagramola.