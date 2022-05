MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

C’èra la famiglia Jajalo al completo con Mato in testa. Ma anche l’ex attaccante rosanero Ilija Nestorovski sugli spalti del Nereo Rocco di Trieste. Tutti insieme riuniti per seguire il “destino” del Palermo che passa dai playoff.

Attraverso il canale Instagram ufficiale rosanero, i due calciatori dell’Udinese si sono mostrati allo stadio, pronti a sostenere la loro ex squadra nel cammino per la Serie B.

I due non dimenticano il periodo passato in Sicilia e hanno seguito il match dagli spalti esultando ad ogni gol, come dimostrato da alcune “Stories”. Felicità per la vittoria finale del Palermo.

