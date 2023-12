Palermo, ora la sosta: gli allenamenti riprendono il 3 gennaio

Meritato riposo per il Palermo. La squadra di Corini ha concluso gli impegni per il 2023 con la vittoria contro la Cremonese e il tecnico ha concesso dei giorni di svago ai rosanero, che potranno ricaricare le pile in vista della ripresa del campionato.

Dopo la gara contro la Cremonese, infatti, la squadra godrà di sette giorni di riposo, in cui i calciatori seguiranno un programma di lavoro personalizzato. I rosanero si ritroveranno a cena martedì 2 gennaio e riprenderanno gli allenamenti nella mattinata seguente.

Il Palermo tornerà in campo per preparare la prima partita del girone di ritorno, in programma giorno 13 gennaio 2024, ore 14, contro il Cittadella (il calendario è asimmetrico tra girone d’andata e ritorno, ndr.).

