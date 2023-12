GdS – “Pazzo Palermo: va sotto due volte, rimonta e fa festa”

Si può andare al riposo con un pizzico di fiducia in più. Il Palermo batte la corazzata Cremonese grazie a un gol di Stulac, segnato nei minuti di recupero che questa volta hanno portato bene alla squadra rosanero. Una vittoria preziosa per la classifica e il morale.

Carlo Brandaleone, sulle pagine del Giornale di Sicilia, commenta la vittoria dei rosa, che riavvicina il pubblico all’allenatore Corini. Il risultato finale, però, non rispecchia esattamente quello che è accaduto in campo: il Palermo corre meglio rispetto a un mese fa, è più compatto e sta inserendo i suoi esterni ma la Cremonese ha fatto di più sul piano della manovra.

Una vittoria di cuore, per il Palermo, cercata con coraggio dopo avere rischiato il tracollo nel secondo tempo. La Cremonese, che non aveva mai subito tre gol nella stessa partita in questo campionato, può recriminare per aver sciupato tanto ed essere stata eccessivamente leziosa.

