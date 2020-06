Si delineano le opzioni per il futuro centro sportivo rosanero. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, Piana degli Albanesi sarebbe diventata adesso l’opzione più lontana dalla realizzazione, proprio per via della distanza che risulterebbe un problema per la mobilitazione di squadra femminile e settore giovanile.

In pole rimane Torretta: il club ormai da tempo pensa che quest’opzione sia la più vantaggiosa ed è in attesa del bando per il terreno. ‘Aspettando Torretta’, la dirigenza non sta ferma e ha sondato anche l’ipotesi Monreale, che risulta appetibile per via della vicinanza alla città e per via di un inter che risulterebbe più breve rispetto agli altri.







Ma finché non uscirà il bando per il campo di Torretta, il Palermo non forzerà per la zona di Monreale.

