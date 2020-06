L’obiettivo del Palermo è chiaro: sì agli acquisti di categoria, ma dal mercato devono arrivare anche giovani talenti. Come riporta Il Corriere dello Sport, si stanno muovendo in questo senso Sagramola e Castagnini, che oltre alla riconferma dei giovani della stagione appena finita puntano a nuovi ‘baby’ acquisti.

Chieste informazioni sull’attaccante classe 2000 Zan Celar della Cremonese, sul ’99 esterno mancino Lorenzo Valeau dell’Imolese, oltre che al sondaggio su Salvatore Pezzella, classe 2000 della Roma, che a già giocato in Serie C con il Modena.







Ma i rosa guardano anche in Sicilia e in maniera più particolare a Catania: piace Kevin Biondi del club etneo, una delle rivelazioni del campionato per la società rossazzurra.

