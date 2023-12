MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo rialza la testa e ritrova la vittoria in casa contro il Pisa. Un colpo di coda necessario per il club guidato da Corini che però dovrà porre dei correttivi per il prosieguo della stagione registrando soprattutto la fase difensiva.

Per il Giornale di Sicilia è proprio la difesa a scricchiolare, con Lucioni e Marconi che hanno il voto più basso di tutti. I voti: Pigliacelli 6,5; Graves 6, Lucioni 5, Marconi 5, Lund 5.5 (dal 31′ s.t. Aurelio s.v.); Coulibaly 5,5 (dal 18′ s.t. Soleri 5,5), Gomes 6 (dal 31′ s.t. Stulac s.v.), Segre 7; Insigne 7,5 (dal 41′ s.t. Valente s.v.), Brunori 6, Di Francesco 5.5 (dal 31′ s.t. Di Mariano s.v.).

Più clemente il Corriere dello Sport che dona l’unica insufficienza a Lucioni. I voti: Pigliacelli 6; Graves 6.5, Lucioni 5.5, Marconi 6, Lund 6 (dal 31′ s.t. Aurelio 6); Coulibaly 6 (dal 18′ s.t. Soleri 6,5), Gomes 6 (dal 31′ s.t. Stulac 6), Segre 7; Insigne 7 (dal 41′ s.t. Valente s.v.), Brunori 6.5, Di Francesco 6 (dal 31′ s.t. Di Mariano 6).

Tuttosport – In aggiornamento

