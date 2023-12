Pisa, Corrado: “Non meritavamo di perdere. Così fa male, i ragazzi piangevano”

“Oggi non meritavamo di perdere, meno del match di Catanzaro. E fa ancora più male“. Sono le parole del direttore generale del Pisa Giovanni Corrado che ha commentato la gara persa contro il Palermo al “Renzo Barbera”, scontento del risultato finale.

“A fine primo tempo i ragazzi erano increduli e hanno recuperato una partita in cui dovevano essere avanti – spiega -. Siamo poi rimasti in dieci su un episodio molto simile a quello capitano al Palermo e non abbiamo ancora capito quale fosse la differenza tra gli interventi”.

“I ragazzi negli spogliatoi piangevano, non gli si può imputare nulla – prosegue -. Il Pisa meritava di essere avanti di due gol e ha finito perdendo di un gol di scarto. I ragazzi soffrono, sentono la pressione e i risultati non arrivano. Bisogna stargli vicino.

“Eravamo convinti che non sarebbe mai finita in questo modo. Facciamo fatica a spiegarcelo, non riusciamo a finire una partita senza episodi negativi. Aquilani? Siamo tutti in discussione, ma sarebbe sbagliato puntare il dito sull’allenatore. Un alibi che non ci rappresenta”, conclude.

LEGGI ANCHE

PALERMO – PISA 3 – 2, LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

PALERMO – PISA 3 – 2, GLI HIGHLIGHTS / VIDEO

CORINI: “ANCORA NON C’È SERENITÀ”

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA