GdS – “Palermo, sconfitto il Pisa: ma quanta fatica…”

“Il Palermo torna alla vittoria dopo quaranta giorni“. Parte da questo semplice concetto l’articolo di Carlo Brandaleone sul Giornale di Sicilia riguardo il successo dei rosa col Pisa.

Non è però tutto ora quello che luccica e, nonostante le note positive come aver allentato la pressione sul tecnico e recuperato una posizione in classifica scavalcando il Modena, i rosa continuano a non convincere sul piano del gioco.

La prestazione contro la squadra guidata da Aquilani è stata infatti in linea con le ultime e non sono mancati i brividi. “Gioco assente, difesa incerta e fase offensiva affidata alle iniziative individuali“, si legge.

