Palermo, Pohjanpalo votato dai tifosi come miglior giocatore di aprile

Joel Pohjanpalo è stato eletto miglior giocatore del mese di aprile dai tifosi. Per l’attaccante finlandese si tratta del primo riconoscimento, a conferma di un rendimento straordinario in un momento cruciale della stagione.

Nel mese di aprile, Pohjanpalo ha messo a segno 4 gol, tre dei quali nella spettacolare vittoria per 5 – 3 contro il Sassuolo. In quella stessa partita ha fornito anche l’assist per il momentaneo 4 – 0 firmato da Segre. Successivamente, ha segnato il gol dell’1 – 1 contro il Bari, anche se il match si è poi concluso con la vittoria dei pugliesi.

La sua incisività è fondamentale per il Palermo in questo rush finale di campionato: il club rosanero punta infatti a conquistare un posto nei playoff e a chiudere la stagione in una posizione favorevole. Con 9 gol realizzati in appena 11 partite disputate con la maglia del Palermo, Pohjanpalo si è confermato un elemento imprescindibile per la squadra.





