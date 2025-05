Serie B, il Catanzaro va in ritiro per preparare la volata playoff

Il Catanzaro perde altri punti nella corsa ai playoff, incassando la terza sconfitta nelle ultime cinque gare, stavolta per 2 – 0 contro la Juve Stabia. Al termine del match, l’allenatore dei giallorossi, Fabio Caserta, ha annunciato in conferenza stampa che la squadra andrà in ritiro in vista del finale di stagione, con l’obiettivo di ritrovare compattezza e continuità.

“Siamo in un momento di difficoltà e insieme alla società abbiamo deciso di andare in ritiro. In questo campionato non c’è nulla di scontato, dopo il derby ci siamo persi e abbiamo bisogno di ritrovarci perché tra qualche giorno ci sarà una nuova partita. Dobbiamo restare in silenzio e cambiare l’atteggiamento perché così si rischia di vanificare un bel campionato: vogliamo fare i playoff “, dice l’allenatore.

Il Catanzaro, diretta rivale del Palermo nella corsa ai playoff, si trova attualmente a pari punti con i rosanero dopo 35 giornate: entrambe le squadre occupano rispettivamente il sesto e il settimo posto in classifica con 48 punti. Il Catanzaro, nel finale di campionato, affronterà prima la Sampdoria, squadra che ha ancora bisogno di punti per conquistare la salvezza. Poi sarà la volta del Sassuolo, già promosso in Serie A, e infine chiuderà la stagione in trasferta contro il Mantova.





Il Palermo dovrà vedersela in trasferta contro il Cesena, avversario diretto nella corsa ai playoff. Successivamente, i rosanero ospiteranno al “Barbera” il Frosinone, per poi chiudere la stagione con un’altra gara interna contro la Carrarese.

