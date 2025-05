Serie A, 35a giornata: si riparte da Torino – Venezia, domani Napoli e Inter

Si riparte dal Torino che dopo la sconfitta col Napoli ospita il Venezia terzultimo e in crisi di risultati. Partenopei in scena sabato a Lecce, lo stesso giorno in cui l’Inter incontra il Verona. Domenica Roma e Juventus, rispettivamente contro Fiorentina e Bologna. Chiude il programma Genoa – Milan.

IL PROGRAMMA

Venerdì 2 maggio 2025

Torino – Venezia: ore 20.45





Sabato 3 maggio 2025

Cagliari – Udinese: ore 15.00

Parma – Como: ore 15.00

Lecce – Napoli: ore 18.00

Inter – Verona: ore 20.45

Domenica 4 maggio 2025

Empoli – Lazio: ore 12.30

Monza – Atalanta: ore 15.00

Roma – Fiorentina: ore 18.00

Bologna – Juventus: ore 20.45

Lunedì 5 maggio 2025

Genoa – Milan: ore 20.45