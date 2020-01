Alla ricerca di un terreno per il centro sportivo. Questo il tema del nuovo incontro in programma oggi tra Palermo e assessorato Regionale del territorio per discutere del nuovo centro sportivo di proprietà, dopo la fumata “grigia” del summit di due settimane fa per quanto concerne l’area dell’ex campo rom, mentre ora si valuta l’area nei pressi dell’ippodromo, alle spalle dello stadio.

—> PALERMO – SAVOIA, “SAGRA DI PAESE”. I PROBLEMI SONO ALTRI

Come riportato dal Giornale di Sicilia, l’area compresa tra via Case Rocca e viale del Fante è infatti gestita dal demanio regionale ma facente parte della riserva della Favorita: l’ipotesi di costruire lì la struttura aveva scatenato le proteste di Legambiente e potrebbe essere comunque di difficile attuazione sul piano burocratico, circostanza che ha spinto la Regione ad attivare sopralluoghi in aree alternative.

Tra le alternative considerate anche due terreni ai lati dell’ippodromo: in questo caso però il problema potrebbe riguardare la maggiore estensione dell’area (e superiore rispetto ai progetti della società). Oggi le parti si aggiorneranno in merito ai sopralluoghi effettuati e la speranza della società sarebbe ancora quella di costruire nell’ex campo rom, ma senza un accordo per un’area edificabile nell’area di Palermo, il club potrebbe essere costretto a cercare altrove.

LEGGI ANCHE

FLORIANO INDICA LA VIA E METTE… PEPE

IL “NUOVO” LANGELLA: ECCO IL JOLLY DI PERGOLIZZI

TRAPANI, UFFICIALE L’ARRIVO DI PIRRELLO