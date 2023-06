MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Una rimpatriata rosanero. Il gruppo di giocatori che poco più di un anno fa è stato protagonista nella epica promozione in Serie B si è riunito – in parte – al matrimonio di Gregorio Luperini, uno dei protagonisti di quella cavalcata (con il compito di trequartista ‘atipico’, inventato da Baldini).

L’ex centrocampista del Palermo, oggi al Perugia, si è sposato a Forte dei Marmi con Carlotta e ovviamente non ha potuto non invitare ex compagni come Soleri, Massolo, Lancini, Perrotta e Somma. Ovviamente, non è mancata la foto di gruppo, segno che il legame fra i giocatori è ancora molto stretto, nonostante il fatto che alcuni hanno lasciato Palermo: come Somma (fresco di promozione in Serie C a Catania) e Perrotta (che si è salvato nel girone A di Serie C con la Pro Vercelli).

Sicuramente anche altri giocatori di quel Palermo saranno stati invitati, ma alcuni sono ancora fuori dall’Italia per gli ultimi giorni di pausa: a inizio luglio si ripartirà col ritiro in Trentino e, dalla seconda metà di agosto, col campionato.

