“Una trasferta benevola, almeno nel passato”. L’analisi sulla partita di oggi sul Giornale di Sicilia che propone i numeri della sfida del Palermo al Veneziani. Una gara attesa oltre trent’anni. Sono cinque i precedenti rosanero in casa dei pugliesi, tutti a favore del Palermo che ne è uscito vittorioso.

Di questi cinque, quattro risalgono alla Serie C1 e il bilancio è di tre vittorie e un pareggio. Il Monopoli invece non è mai riuscito a segnare un singolo gol alla porta avversaria rosa. Sono 450 i minuti di imbattibilità per il club palermitano, numeri che oggi contro la squadra di Scienza potrebbero anche aumentare o diminuire.





L’ultimo precedente risale al 30 dicembre 1990 in Serie C1, il Palermo vinse al Veneziani per 1-0 con un gol di Lunerti mantenendo così la testa della classifica. Annata conclusa con la promozione in Serie B.

LEGGI ANCHE

GDS “PALERMO AL BUIO A MONOPOLI: FILIPPI VUOLE IL POKER”