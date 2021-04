“Preparare una partita come quella che il Palermo giocherà oggi a Monopoli è quasi… facile”. Con queste parole Carlo Brandaleone comincia la sua analisi sul Giornale di Sicilia.

Impossibile infatti per i rosanero conoscere in anticipo che avversario si troverà di fronte e con quali interpreti, viste le tante positività nel gruppo di Scienza che potrebbero aver costretto la formazione ad uno stravolgimento totale. Inoltre, a causa di questioni di privacy non si conoscono gli assenti tra i pugliesi.





Ciò vuol dire che Filippi saprà contro chi dovrà giocare soltanto all’arrivo delle formazioni ufficiali. In ogni caso la sua quarta vittoria in trasferta dopo Catania, Pagani e Caserta sarebbe un ottimo risultato e un segnale ben preciso sulla solidità della squadra

