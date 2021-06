MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Potrebbe essere San Gregorio Magno in provincia di Salerno il luogo del ritiro del Palermo. Dopo la conferenza stampa di ieri, l’allenatore Giacomo Filippi è partito alla volta della Campania per esaminare il campo in cui la sua squadra potrebbe allenarsi in estate.

San Gregorio Magno non è l’unica scelta del Palermo. Sono in programma altre visite di Filippi in vari luoghi ma, da quello che riporta il Giornale di Sicilia di oggi, la decisione sembra essere stata presa.

L’impianto presente è stato utilizzato anche dal Picerno che milita in Serie D per disputare due gare di campionato. Il terreno di gioco è in erba naturale e sono comprese una tribuna coperta, gradinate scoperte, una pista di atletica, una palestra coperta con spogliatoi e una struttura alberghiera. Un luogo spesso legato alle preparazioni. In passato ne hanno usufruito anche Salernitana, Cavese, Santa Maria Cilento e altre. Si attende l’ufficializzazione della decisione per i prossimi giorni.

