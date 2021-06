MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo pensa ai rinnovi. In questi giorni il calciatore nel mirino per il prolungamento è Bubacarr Marong. Il centrale gambiano ha un contratto in scadenza nel 2022 ma al momento non è stata trovata l’intesa. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

La voglia di entrambi, società e calciatore, è comunque quella di proseguire insieme. Il primo incontro ha portato ad una fumata grigia. L’accordo sulla durata del contratto è stato trovato (2023)ma manca ancora quello che riguarda l’adeguamento economico visto che Marong l’anno scorso è stato tesserato al minimo federale.

Manca l’intesa quindi. Il calciatore è stato chiesto espressamente da Filippi per la prossima stagione. Inoltre Marong è uno dei dieci calciatori che da gennaio saranno liberi da obblighi contrattuali. Gli altri sono Accardi, Pelagotti, Lancini, Odjer, Valente, Floriano, Kanoute, Saraniti e Marconi che attende una chiamata dalla società. Su di lui ci sono Modena e Reggiana.

