Dopo 13 risultati utili consecutivi arriva la prima sconfitta dell’era Stellone. Il Palermo perde in casa contro la Salernitana dopo una brutta prestazione. I rosa vanno in vantaggio con Jajalo ma non riescono a raddoppiare, gli uomini di Gregucci rimangono in partita e pareggiano con André Anderson. Nella ripresa succede poco ma nel finale il Palermo si rende pericoloso e sembra poter provare a vincere ma un brutto errore di Trajkovski fa partire il contropiede ospite finalizzato da Casasola.

ORE 22.55 – FINISCE LA PARTITA. PRIMA SCONFITTA AL BARBERA PER IL PALERMO.

51′ s.t. – I rosa non riescono a rendersi pericolosi. Il Barbera è in silenzio.

48′ s.t. – GOL DI CASASOLA! Trajkovski perde un pallone dopo un dribbling di troppo; Di Tacchio scatena il contropiede ospite, scarica per Casasola che incrocia il destro e punisce Brignoli. Che ingenuità del numero 10 rosa.



45′ s.t. – Sei minuti di recupero. I rosa ci provano.

43′ s.t. – Il Palermo, in questo finale, sta provando a vincere anche se ci sono poche idee di qualità.

41′ s.t. – Puscas poteva fare meglio. Grande azione di Trajkovski sulla sinistra (anche un bel tunnel); sul cross, però, il rumeno non riesce a stoppare il pallone.

39′ s.t. – Cambio nel Palermo: fuori Accardi, dentro Salvi. Sostituzione anche per la Salernitana: fuori Jallow, dentro Djuric.

39′ s.t. – Ammonito Di Tacchio.

37′ s.t. – Rispoli, cosa sbaglia?! Puscas, dopo aver salvato sulla linea un colpo di testa di Casasola, parte in contropiede; l’attaccante serve il numero 3 che, al posto di servire Falletti solissimo, prova a tirare e il portiere para in tranquillità.

36′ s.t. – Che occasione per la Salernitana. Ripartenza improvvisa degli uomini di Gregucci impreziosita da un tacco di Jallow, Casasola non riesce a crossare bene. Poi ancora Jallow prova il tiro, palla deviata in angolo.

35′ s.t. – Cambio nella Salernitana: fuori Anderson D., dentro Casasola.

34′ s.t. – Szyminski perde una brutta palla e Chochev è costretto a fare fallo, l’arbitro lo ammonisce.

33′ s.t. – Male il Palermo. I rosa non riescono a fare girare il pallone con velocità, nessuno riesce a dare il cambio di ritmo.

28′ s.t. – Cambio per la Salernitana: fuori Akpa Akpro (problemi fisici per lui), dentro Minala.

25′ s.t. – Ammonito Jajalo per un fallo su André Anderson.

23′ s.t. – Si sveglia Trajkovski. Il macedone prova a tirare di sinistro dal limite dell’area, la palla è larga. Il numero 10 era sparito negli ultimi minuti.

20′ s.t. – Vitale prova il tiro da calcio di punizione, palla alta.

18′ s.t. – Fase di stallo della partita. Le squadre fanno fatica a sviluppare trame di gioco interessanti.

15′ s.t. – Secondo cambio nel Palermo: fuori Haas, dentro Puscas. 4-4-2- per i rosa, scelta offensiva di Stellone.

14′ s.t. – Ammonito Pirrello per aver tirato il pallone a Jallow dopo un fallo.

10′ s.t. – Ammonito Migliorini.

9′ s.t. – Squillo di Moreo. L’attaccante recupera palla e si invola verso la porta, poi serve Falletti ma chiude bene Gigliotti.

7′ s.t. – Bell’azione di Trajkovski sulla destra e grande palla per Falletti; il numero 20 sbaglia la scelta e spreca tutto.

5′ s.t. – Rosa pericolosi per la prima volta in questo secondo tempo. Chochev si inserisce bene in area di rigore ma esagera con un assist di tacco che viene ben respinto dalla difesa ospite.

4′ s.t. – Primo cambio nel Palermo: fuori Rajkovic, dentro Pirrello.

3′ s.t. – Problemi fisici per Rajkovic. Pronto Pirrello a entrare in campo.

1′ s.t. – Subito Akpa Akpro. Il centrocampista tira da lontanissimo, Brignoli controlla con qualche brivido.

ORE 22.02 – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

ORE 22.01 – Le squadre stanno rientrando in campo. Il Palermo attaccherà dalla sinistra verso destra.

ORE 21.46 – FINISCE IL PRIMO TEMPO. Il Palermo viene rimontato dalla squadra di Gregucci dopo essere andato in vantaggio con Jajalo. Gli uomini di Stellone non stanno giocando bene anche se subito dopo il gol hanno avuto un paio di buone occasioni per il raddoppio. La Salernitana è brava a rimanere in partita e a trovare il pari con André Anderson.

41′ p.t. – PAREGGIO DELLA SALERNITANA. Azione confusa all’interno dell’area di rigore del Palermo, Anderson A. calcia da posizione favorevole, la palla viene deviata e Brignoli è ingannato.

40′ p.t. – Brutto errore di Rajkovic che liscia il pallone, bravo Szyminski a chiudere prima che Jallow si possa avventare sulla palla.

38′ p.t. – Il Palermo ha abbassato i ritmi e sta controllando la gara. La squadra di Gregucci è calata dopo un buon inizio, Jallow è troppo isolato.

32′ p.t. – Falletti sbaglia la sponda dopo una bella azione dei rosa sulla sinistra. Haas era pronto a calciare da posizione favorevole…

25′ p.t. – Rispoli travolgente. Grande azione del capitano di giornata con un coast to coast (in seguito a un tunnel) che lo porta davanti a Micai; il portiere respinge in calcio d’angolo.

24′ p.t. – Rosa ancora pericolosi. Trajkovski, dentro l’area di rigore, sbaglia lo stop, poi Chochev tira debolmente e la palla viene deviata dalla difesa ospite; Falletti, quindi, approfitta della respinta per calciare di destro, palla alta.

22′ p.t. – Palermo che ora ha preso campo. Moreo prova a concludere verso la porta ma il tiro è troppo debole.

17′ p.t. – GOOOOOOL DI JAJALO! Grande palla di Haas per il numero 8 sugli sviluppi di un calcio di punizione, il bosniaco conclude di sinistro quasi in scivolata e i rosa passano in vantaggio dopo un po’ di sofferenza iniziale.

15′ p.t. – La squadra di Gregucci è molto coraggiosa e sta giocando bene. Djavan Anderson è uno dei più attivi.

11′ p.t. – Primi minuti di gara che vedono un grande equilibrio. La Salernitana tiene bene il campo.

8′ p.t. – Bella uscita di Brignoli dopo una palla in profondità per Anderson D.

4′ p.t. – Jallow prova ad accendersi, il suo cross però è ben bloccato da Brignoli.

2′ p.t. – Palermo subito pericoloso con una bella iniziativa sulla sinistra di Trajkovski, para Micai.

ORE 21.01 – INIZIA LA PARTITA! Palermo che attacca dalla destra verso sinistra.

ORE 20.58 – Squadre che stanno entrando in campo. Palermo in maglia rosa e pantaloncini neri, Salernitana in completo bianco.

ORE 20.44 – Squadre negli spogliatoi, fra poco l’ingresso in campo.

ORE 20.42 – Allo stadio c’è anche l’a.d. del Palermo, Emanuele Facile.

ORE 20.22 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Si riparte. Dopo la pausa invernale e giorni frenetici sul fronte societario, il Palermo allenato da Roberto Stellone torna in campo e inizia il proprio girone di ritorno in Serie B affrontando in casa la Salernitana.

Le formazioni ufficiali, a seguire la diretta testuale del match del Renzo Barbera (calcio d’inizio previsto per le ore 21.00):

PALERMO (4-3-2-1): 1 Brignoli; 3 Rispoli (cap.), 24 Szyminski, 5 Rajkovic, 4 Accardi; 32 Haas, 8 Jajalo, 18 Chochev; 20 Falletti, 10 Trajkovski; 9 Moreo.

A disposizione: 12 Avogadri, 22 Pomini, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 14 Salvi, 21 Fiordilino, 29 Puscas, 31 Pirrello, 35 Murawski.

Allenatore: Roberto Stellone.

SALERNITANA (3-4-2-1): 12 Micai; 29 Perticone, 25 Migliorini, 13 Gigliotti; 2 Pucino, 18 Akpa Akpro, 14 Di Tacchio, 3 Vitale (cap.); 7 Anderson D., 28 Anderson A.; 30 Jallow.

A disposizione: 1 Vannucchi, 22 Russo, 5 Mantovani, 9 Vuletich, 10 Rosina, 11 Djuric, 15 Casasola, 17 Minala, 24 Bocalon, 27 Orlando, 32 Mazzarani.

Allenatore: Angelo Gregucci.

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila).

Assistenti: Davide Imperiale (Genova) – Niccolò Pagliardini (Arezzo).

Quarto ufficiale: Fabio Piscopo (Imperia).

