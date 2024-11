Palermo – Sampdoria, i convocati di Dionisi: out Pierozzi

Sono 24 i convocati di Alessio Dionisi per la partita contro la Sampdoria, in programma domenica 24 novembre alle ore 16.15.

Torna in lista Baniya, che ha recuperato dall’infortunio, mentre è out Pierozzi per un risentimento muscolare. Ancora fuori Saric, così come Gomis e Blin.

LA LISTA DEI CONVOCATI

1 Desplanches





3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

29 Peda

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

77 Di Bartolo

Assente Niccolò Pierozzi per via di un risentimento muscolare accusato nel corso dell’allenamento odierno.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI