Manchester City, che succede? K.o. col Tottenham: quinta sconfitta di fila per i Cityzens

Il Manchester City non riesce più a vincere. Contro il Tottenham arriva la quinta sconfitta consecutiva evidenziando una piccola parentesi di crisi. E si è chiuso un cerchio, ovviamente in senso negativo.

Perché proprio contro il Tottenham i Cityzens avevano iniziato il loro “viaggio nell’oblio” in Coppa di Lega; da lì le defaillance con Bournemouth, Sporting e Birghton fino a quella di stasera, in cui nuovamente gli Spurs – fuori casa – hanno inflitto ad Haaland&Co un sonoro 4-0.

Non riesce, quindi, a dare ancora la scossa Guardiola nonostante il rinnovo di contratto per altri due anni arrivato poco tempo fa. Proprio un modo per scacciare la crisi, ma ancora manca qualcosa.





“Sinceramente pensavo che questa sarebbe stata la mia ultima stagione. Ma dopo tutto quello che è successo nell’ultimo mese nel club, dagli infortuni alle sconfitte, ho deciso di restare”, aveva dichiarato Pep.