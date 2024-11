Palermo, occhio alla Sampdoria ‘rivoluzionata’: Sottil si gioca tutto

Una sfida sempre affascinante, che questa volta vede due squadre che stanno rendendo al di sotto delle elevate aspettative. Il Palermo affronta la Sampdoria dopo una sosta ‘complicata’, che arriva dopo il pareggio contro il Frosinone: l’ultimo trionfo risale al 2 – 0 casalingo contro la Reggiana del 26 ottobre.

Al “Barbera” arriva una Sampdoria reduce da un tris di partite da dimenticare (due sconfitte e un pareggio a reti bianche, con l’ultima vittoria che risale al 27 ottobre contro il Mantova). La squadra è andata in ritiro e Sottil probabilmente rivoluzionerà lo schieramento dal punto di vista tattico.

Niente più 3-5-2, si passa alla difesa a 4. Con ogni probabilità il sistema di gioco sarà il 4-2-3-1, anche perché davanti la Sampdoria conta assenze importanti come Coda e Borini.





Il cammino della Sampdoria

La Sampdoria ha raccolto 15 punti nelle 13 giornate di campionato giocate sino ad ora, alla luce di quattro vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Uno score che vale l’attuale dodicesimo posto in graduatoria, a due lunghezze dal Palermo settimo.

Nell’ultimo turno di campionato i blucerchiati hanno fatto visita alla capolista Pisa in una partita dominata dall’inizio alla fine dai toscani. Gli ospiti sono apparsi totalmente in balia degli avversari, che grazie alla propria organizzazione tattica e alle proprie frecce offensive hanno inflitto un sonoro 3 – 0 alla squadra di Sottil.

In questo inizio di campionato la squadra ha potuto contare su una delle coppie d’attacco più esperte della Serie B: Coda e Tutino. Il primo ha collezionato quattro gol e due assist (ma sarà assente col Palermo) mentre il secondo è stato altrettanto determinante con tre gol e quattro assist all’attivo.

Tutino, che torna al “Barbera” da avversario dopo la breve parentesi in rosanero, è il pericolo numero uno. A centrocampo si è invece distinto Meulensteen, già autore di due gol, mentre in difesa non sarà della partita capitan Bereszynski, assenza certamente non di poco conto.

