Sottil: “Palermo squadra forte, ma noi ci giochiamo tanto”

Andrea Sottil, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Palermo e ha parlato delle difficoltà di una sosta non semplice, arrivata dopo due sconfitte di fila.

“Sicuramente è una partita tra due squadre che non stanno rispettando le aspettative. I nomi sono importanti, ma poi è il campo il giudice sovrano. Palermo e Sampdoria sono due squadre di qualità, blasonate, che si giocano sicuramente tanto, in termini di riprendere il cammino”, afferma.

“Il Palermo è una squadra forte, ha speso di più e ha giocatori, sia tra i titolari che nelle alternative, di altissimo livello. Anche loro per ora non hanno dimostrato quello che si aspettavano. Sarà una gara tosta e difficile. Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà”, dice Sottil.





