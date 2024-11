Palermo – Sampdoria in tv e streaming: dove vedere in diretta gratis, canale, orario / Serie B

Sfida tra le due delusioni del campionato. Il Palermo affronta la Sampdoria in una gara da non sbagliare per entrambe le squadre. Calcio d’inizio alle ore 17.15 di oggi, domenica 24 novembre. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming? Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro.

INFO TV E STREAMING PALERMO – SAMPDORIA: DOVE VEDERLA, CANALE, LINK

La partita è trasmessa in streaming da DAZN (QUI il link), unica piattaforma che ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere il campionato di Serie B. Per questa partita sarà disponibile la diretta gratis.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.





DAZN IN TV: COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming di DAZN su una tv serve una smart tv connessa a internet, una console supportata oppure un decoder Sky Q. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.