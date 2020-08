Si riapre clamorosamente la pista che potrebbe portare Roberto Boscaglia sulla panchina del Palermo. Nonostante le dichiarazioni con cui annunciava la sua volontà di restare alla Virtus Entella, il futuro a Chiavari dell’ex tecnico di Brescia e Trapani sembra ora molto incerto. Sarebbero sorti infatti dei problemi con il club ligure, che non sarebbe più convinto di confermare sia il tecnico (sotto contratto fino al 2021) che il suo staff.

Sviluppi che (in caso di mancata conferma di Boscaglia all’Entella) permetterebbero al Palermo di riproporre un’offerta al tecnico gelese, con cui c’erano già stati contatti nelle scorse settimane. Sagramola, del resto, conosce bene Boscaglia avendolo avuto come suo tecnico ai tempi del Brescia e sarebbe pronto a offrirgli un contratto di un anno sulla panchina rosanero, magari con una opzione per il secondo anno.





Le prossime 24/48 ore saranno decisive per tracciare gli scenari futuri: qualora Boscaglia venisse “tagliato” dalla Virtus Entella ci sarebbe da discutere l’eventuale buonuscita con il patron Gozzi. Una buonuscita che potrebbe ammorbidire la posizione del tecnico siciliano e permettere di intavolare una trattativa per un suo eventuale approdo in Sicilia.

