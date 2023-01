MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ecco il nuovo difensore del Palermo. Simon Graves Jensen è un nuovo giocatore rosanero: dopo le visite mediche (svolte a Roma, ndr.) e il suo sbarco in città, il centrale danese ha completato tutto l’iter burocratico in sede e ha firmato il contratto che lo legherà al club di Viale del Fante.

In giornata è arrivato anche il comunicato ufficiale del club rosanero, che certifica il suo trasferimento – a titolo definitivo – in Sicilia: Simon Graves prende la maglia numero 2 e firma un contratto che lo lega al Palermo fino al 30 giugno 2027.

Classe 1999 (quindi idoneo per essere iscritto in lista “under” – che in Serie B prevede un numero illimitato di giocatori), oltre 1,90m di altezza, Simon Graves si trasferisce in Sicilia dal Randers FC, squadra di Superligaen – il massimo campionato danese – con cui ha collezionato 95 presenze in prima squadra e vinto la Coppa di Danimarca nel 2020/21.

IL COMUNICATO

Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Randers FC le prestazioni sportive di Simon Graves Jensen.

Il difensore danese, che indosserà la maglia numero 2, si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2027.

A Simon il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

