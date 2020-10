Palermo – Turris rinviata a data da destinarsi. È questo il triste epilogo di una giornata surreale, iniziata con i primi casi positivi al Covid tra i rosa. Più passavano le ore, più aumentavano, fino ad arrivare ai nove giocatori più il tecnico Boscaglia. Secondo il protocollo della Lega Pro, c’erano i numeri per giocare, così le due società hanno ufficializzato le formazioni. L’ASP di Palermo, però, poco prima del calcio d’inizio ha imposto ai calciatori rosanero l’isolamento; la Lega Pro, così, ha deciso di rinviare la gara a data da destinarsi.

ORE 19.08 – Arrivano le prime reazioni al rinvio di Palermo – Turris. Il d.g. dei campani, Rosario Primicile, per TuttoC.com, dichiara: “È vergognoso. Così si mettono in seria difficoltà le squadre che vengono da fuori. Ci hanno creato un disagio notevole”. TUTTE LE DICHIARAZIONI.





ORE 19.03 – Il Palermo ha comunicato in tarda mattinata all’ASP quanto stava accadendo all’interno della squadra. L’Azienda Sanitaria si è subito attivata dando disposizioni immediate, fra cui quella di mettere in isolamento giocatori e contatti stretti.

ORE 18.39 – ANCORA LA LEGA PRO: “In riferimento all’ordinanza della Asp di Palermo pervenuta alle ore 18.00 circa i casi positivi nel Palermo Calcio, per cui “nella considerazione che si è in presenza di un cluster di infetti con una precisa connotazione spazio-temporale” ordinando l’immediato isolamento di tutti i soggetti, la Lega Pro ha disposto, a tutela della salute, l’immediato rinvio della gara Palermo -Turris a data da destinarsi”.

ORE 18.33 – ARRIVA LA NOTA DELLA LEGA PRO: “Preso atto della comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Palermo Prot.n. 5253/DP/F3 del 21/10/2020 pervenuta in data odierna alle ore 17.52, con la quale ordina che, nell’interesse superiore della salute Pubblica, tutti I contatti stretti dei giocatori risultati positivi devono porsi immediatamente in isolamento, la Lega dispone che la gara Palermo-Turris, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi”.

ORE 18.30 – IL COMUNICATO DEL PALERMO: “Il Palermo comunica che, in seguito alle informazioni condivise dall’ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Palermo-Turris. A breve saranno condivise le informazioni per le modalità di rimborso o riutilizzo del biglietto”.

ORE 18.27 – ANNUNCIO UFFICIALE DELLO SPEAKER: PARTITA RINVIATA SU DISPOSIZIONE DELLA LEGA PRO.

ORE 18.26 – Nel frattempo allo stadio si lavora già per chiudere l’impianto. Gli steward stanno portando via dalla tribuna sponsor gli schermi che dovevano servire per seguire la partita, mentre la stampa attende ai propri posti in attesa di comunicazioni.

ORE 18.21 – Si attende ora il comunicato ufficiale della Lega Pro, ma il rinvio sarebbe motivato da un provvedimento dell’Asp. Nota a margine: i fari dello stadio non si sono mai accesi. E restano spenti.

ORE 18.18 – PARTITA RINVIATA. Si attende solo la comunicazione della Lega Pro ma la partita sarà rinviata. Si attendono ulteriori aggiornamenti. Gli steward stanno già invitando i pochi spettatori presenti a lasciare lo stadio.

ORE 18.12 – Termina il riscaldamento. Le squadre rientrano negli spogliatoi.

Il Palermo si deve rialzare nel momento di massima difficoltà; la squadra viene da due sconfitte consecutive e a peggiorare la situazione ci sono stati i casi Covid riscontrati nelle ultime ore. L’avversario di giornata è la Turris, capolista e sorpresa del Girone C.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 18.30):

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Lancini, Crivello (cap.), Corrado; Odjer, Broh; Silipo, Luperini, Valente; Rauti.

A disposizione: Fallani, Martin, Faraone, Saraniti, Kanoute.

TURRIS (4-3-1-2): Abagnale; Esempio, Raimone (cap.), Di Nunzio, Loreto; Franco, Fabiano, Signorelli; Giannone; Pandolfi, Da Dalt.



A disposizione: Lo Noce, Barone, Lorenzini, Marchese, Sandomenico, Romano, Lame, D’Ignazio, Tascone, Brandi, Longo.

