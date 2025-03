Le partite del Palermo in tv gratis all’estero: ecco tutte le informazioni

Grande notizia per i tifosi rosanero all’estero. Il Palermo ha annunciato che le partite di campionato saranno trasmesse gratuitamente su Destination Calcio, la piattaforma che permette di seguire il calcio italiano fuori dai confini nazionali. L’evento sarà disponibile in diretta per gli appassionati che si trovano in USA, UK, Canada e Irlanda, offrendo un’opportunità imperdibile per restare vicini alla squadra. Si parte dal match col Brescia.

Dove e quando vedere Palermo – Brescia in diretta

L’appuntamento è fissato per oggi, con fischio d’inizio alle 14.00 GMT (09.00 EST). Per seguire la sfida in diretta, basterà collegarsi al sito tv.destinationcalcio.com, senza bisogno di abbonamenti o costi aggiuntivi. Una novità che permetterà ai sostenitori del Palermo di vivere le emozioni della Serie B ovunque si trovino, senza perdere nemmeno un minuto del match.

Un’opportunità per i tifosi rosanero nel mondo

L’iniziativa si inserisce nell’ottica di una maggiore visibilità internazionale per il Palermo, che punta a rafforzare il legame con i suoi tifosi in tutto il mondo. Grazie a questa trasmissione gratuita, il club rosanero continua a espandere la propria presenza all’estero, facilitando l’accesso alle partite per chi non può seguirle dai canali tradizionali italiani.





QUI il link per vedere le partite.

I link per scaricare l’App su Android o Apple.

LEGGI ANCHE

PALERMO – BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI