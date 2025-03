Palermo – Brescia, le formazioni ufficiali

Dionisi cambia diverse pedine rispetto alla gara col Cosenza. In difesa torna Ceccaroni, Blin risale a centrocampo ma al suo fianco non c’è Ranocchia bensì Gomes. Sulla sinistra gioca Di Francesco e non Lund. Le Douaron prende il posto dello squalificato Brunori.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 15)

PALERMO (3-4-2-1): 12 Audero; 4 Baniya, 24 Magnani, 32 Ceccaroni (C); 27 Pierozzi, 28 Blin, 6 Gomes, 17 Di Francesco; 21 Le Douaron, 26 Verre; 19 Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 3 Lund, 8 Segre, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 23 Diakité, 43 Nikolaou.





Allenatore: Dionisi.

BRESCIA (4-2-3-1): 1 Lezzerini; 24 Dickmann, 5 Calvani, 28 Adorni, 18 Jallow; 25 Bisoli (C), 6 Verreth; 16 D’Andrea, 39 Besaggio, 20 Nuamah; 29 Borrelli.

A disposizione: 12 Avella, 22 Andrenacci, 7 Juric, 8 Bjarnason, 9 Bianchi, 11 Moncini, 19 Corrado, 26 Bertagnoli, 27 Olzer, 32 Papetti.

Allenatore: Maran.

ARBITRO: Perri (Roma 1).

AA1: Ceccon (Lovere).

AA2: Ceolin (Treviso).

IV UFFICIALE: Ancora (Roma 1).

VAR: Camplone (Pescara).

AVAR: Longo (Paola).

Alessio Buttaro non sarà disponibile a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile.

