Riaprire gli stadi porterà sicuramente un po’ di ossigeno alle casse delle società. Si prospetta per la prossima stagione una riapertura al 25% e, da quello che riporta il Giornale di Sicilia, sarebbe una manna dal cielo per la squadra rosanero che ha subito perdite intorno agli 8 milioni di euro.

Il ritorno dei tifosi sugli spalti varrà, secondo quanto riportato, circa un milione di euro: stima basata sulla capienza dello stadio Barbera e sulle limitazioni previste dal sottosegretario del Ministero della Salute Costa.

Entrerebbero quindi nell’impianto circa 9mila tifosi a partita. In Serie D su 11 partite in casa il bottino è stato di circa 1,2 milioni di euro con 15mila spettatori in media a partita. In proiezione, sulle 19 gare interne previste nel prossimo campionato, la cifra sarebbe vicina a 1,2 milioni di euro, come nel primo anno di vita del nuovo Palermo.

