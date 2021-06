MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Manca poco all’inizio della nuova stagione e il Palermo deve chiedersi cosa fare dei suoi palermitani“. Questo l’incipit di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia. Accardi, Crivello e Saraniti hanno infatti una situazione in bilico. Per Accardi, però il rinnovo non è in dubbio.

Non si può dire lo stesso per gli altri due calciatori: entrambi partiti con grandi speranze e finiti ai margini del progetto. L’addio di Crivello sembra ormai certo dopo presenze col contagocce a inizio stagione.

Per Saraniti, invece, rimane uno spiraglio legato alla consapevolezza di un ruolo da comprimario. Ma le richieste di Filippi sono chiare e in ogni caso l’allenatore ha chiesto un rinforzo in fase offensiva. Infine, il contratto di Accardi scade il 30 giugno 2022 ma ancora le parti non hanno parlato di rinnovo: il difensore si è conquistato il posto in squadra e punta alla fascia da capitano, inoltre, non possiede un contratto oneroso.

