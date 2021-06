MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il colpo d’esperienza per l’attacco sarebbe stato individuato nel centravanti della Juve Stabia Alessandro Marotta. Ma la concorrenza per il calciatore aumenta. Lo riporta il Giornale di Sicilia di oggi. Oltre a Modena e Catanzaro, infatti, ci sarebbe anche l’Avellino sulle tracce dell’attaccante che ha già annunciato di voler lasciare le Vespe.

La squadra di Braglia porterebbero Santaniello come contropartita tecnica. Il Palermo osserva e rimane vigile. E intanto studia un piano B: un vecchio pallino di Castagnini sarebbe Ettore Gliozzi del Monza, di rientro da Cosenza (7 reti in 30 presenze).

Oltre all’attacco, si pensa anche alla difesa. Marconi ha varie richieste, Marong e il rinnovo sono in stand by. Spunta quindi l’idea Nicola Pasini del Vicenza con il contratto in scadenza tra un anno. Su di lui anche la Reggiana. Infine per le fasce si potrebbe concludere a giorni con l’acquisto di Maxime Giron, prossimo a lasciare Bisceglie e possibile vice Valente. Sul taccuino anche Tommaso Ceccarelli della Feralpisalò. Ma in agguato c’à la neopromossa Alessandria.

