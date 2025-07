Palumbo al Palermo: il Modena non lo convoca per il ritiro

Piovono conferme sull’imminente arrivo di Palumbo al Palermo. Nei prossimi giorni, il centrocampista raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro in Valle d’Aosta. Al Modena andranno tra 1,5 e 2 milioni di euro più bonus, oltre a Di Mariano come contropartita.

A confermare l’addio tra il numero 10 e i gialloblù è anche la sua esclusione dai convocati per il ritiro a Fanano, che prende il via oggi, 19 luglio. Il giocatore ha già salutato compagni e staff, segnale chiaro di un addio ormai imminente, dopo 76 presenze, 16 gol e 14 assist con i “canarini” in due stagioni.

Palumbo arriverà alla corte di Inzaghi con l’obiettivo di rinforzare la trequarti rosanero, fondamentale nel gioco del tecnico per variare e non dare punti di riferimento agli avversari. Grazie alla sua qualità, potrà sicuramente essere un fattore determinante in termini di gol e assist.





LEGGI ANCHE

SEGRE: “SERIE A COL PALERMO NON È UN’OSSESSIONE”

RITIRO PALERMO, TATTICA PER REPARTI SOTTO LA PIOGGIA

IL PALERMO ENTRA… IN PARADISO