Il Palermo entra… in Paradiso: incroci, ex e storie da raccontare

Tanti incroci interessanti nella prossima amichevole del Palermo. I rosanero affronteranno il Paradiso, squadra di terza divisione svizzera, il 20 luglio alle ore 17.30, allo stadio “Brunod” di Chatillon. Sono diverse le curiosità per questo secondo test del ritiro in Valle d’Aosta.

Sannino e Bolzoni: il filo rosanero

Un ex rosanero ha allenato la squadra svizzera dal 2022 al 2024. Si tratta di Giuseppe Sannino, che ha guidato il Palermo in due parentesi distinte ma all’interno della stessa stagione. La prima, brevissima, si è consumata tra giugno e settembre 2012. La seconda è iniziata a marzo 2013, quando l’allenatore è stato richiamato nel tentativo di evitare la retrocessione, che però si è concretizzata poco dopo.

L’esperienza di Sannino alla guida del Paradiso si è conclusa nel settembre 2024, dopo due stagioni ricche di soddisfazioni. Arrivato nel 2022-23, ha centrato subito la promozione in Promotion League, mentre nella stagione successiva ha chiuso il campionato al quarto posto.





Anche un altro ex rosanero è passato dal club svizzero: si tratta di Francesco Bolzoni, che ha ricoperto il ruolo di vice allenatore per un anno e mezzo proprio al fianco di Sannino. Poi, il 5 luglio 2024, l’ex centrocampista ha intrapreso una nuova avventura professionale, diventando allenatore della formazione Primavera della Pro Patria, che guida tuttora.

Non solo ex Palermo: c’è anche Maxi López

Non solo intrecci con ex rosanero. Il 14 aprile 2025, Maxi López, ex attaccante del Catania tra le altre, ha acquistato il 40% delle quote del club svizzero tramite la sua società, la MaxCo Capital. L’argentino ha promesso investimenti mirati e un progetto ambizioso, con particolare attenzione allo sviluppo del settore giovanile. La squadra ha chiuso l’ultima stagione al nono posto in Promotion League, totalizzando 42 punti.

La storia dei fratelli Gomis e i protagonisti del club

Tra le storie più curiose spicca quella dei fratelli Gomis: Lys, Alfred e Maurice, tutti portieri. Proprio Maurice gioca nel Paradiso, e contro il Palermo vivrà una vera e propria sfida in famiglia.

A guidare il gruppo in campo è il capitano Ezequiel Schelotto, ex centrocampista di Catania e Inter, classe 1989, che ha portato la sua esperienza internazionale al servizio della squadra. Occhi puntati, inoltre, su Evan Rossier, attaccante classe 2000, autore di 12 gol nell’ultima stagione.

Per il Palermo sarà un test ben più impegnativo rispetto alla sgambata iniziale contro i dilettanti valdostani. Una partita “vera”, che offrirà indicazioni più concrete sul piano tecnico-tattico e consentirà allo staff di valutare i progressi della squadra in vista della nuova stagione.

