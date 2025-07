Palermo – Manchester City, che entusiasmo: lunghe code per i biglietti online

Cresce l’attesa per l’amichevole di lusso tra Palermo e Manchester City, in programma sabato 9 agosto alle ore 21.00 allo stadio Renzo Barbera. La partita, già sotto i riflettori internazionali, attirerà tifosi da tutta Italia e dall’estero, pronti a vivere un evento storico per il club rosanero.

La vendita libera dei biglietti, avviata nel pomeriggio di giovedì 18 luglio, ha subito fatto registrare un boom di accessi online: nelle prime ore si sono verificate code virtuali anche superiori ai 60 minuti. Ma l’attesa non ha frenato i tifosi: a poco più di due ore e mezza dall’apertura, il primo bilancio ufficiale parla di 20.543 biglietti già venduti. Numeri da capogiro, che confermano il clima di grande entusiasmo che si respira in città.

Il “Barbera” si prepara così a una cornice di pubblico straordinaria per accogliere uno dei club più blasonati al mondo. Una sfida prestigiosa che promette spettacolo e che segnerà un passaggio importante nella storia recente del Palermo.





Nel frattempo, prosegue spedita anche la campagna abbonamenti. L’ultimo aggiornamento, diffuso oggi (18 luglio), parla di 11.145 tessere già sottoscritte: un dato che avvicina sempre più al record della passata stagione, quando furono 13.670 gli abbonamenti totali. Segnale evidente dell’entusiasmo crescente attorno alla squadra di Inzaghi.

