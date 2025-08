Pedullà – “Il Palermo ci prova per Obaretin, ma l’Empoli vuole chiudere”

Il Palermo continua a seguire da vicino Nusa Obaretin. Il difensore di proprietà del Napoli è uno degli obiettivi principali per il ruolo di vice Ceccaroni, tanto che – secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà – il club rosanero si sarebbe inserito concretamente nella trattativa per assicurarsi il giocatore.

La concorrenza, però, non manca. In pole position ci sarebbe l’Empoli, deciso a mantenere il vantaggio e a chiudere l’operazione già nelle prossime ore.

Obaretin non è comunque l’unica opzione valutata dal Palermo per rinforzare il reparto. Tra le piste aperte c’è anche quella che porta a Davide Veroli, classe 2003 di proprietà del Cagliari. L’impressione è che il club punterà su un profilo under, e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità in questa direzione.





