MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il patron del Catania Ross Pelligra, come riportato da “TuttoCalcioCatania.com” ha parlato, dopo la partita contro il Santa Maria Cilento, sul futuro e sulle prospettive di crescita del club rossazzurro.

“Mark Bresciano non si aspettava di trovare così tanto entusiasmo, sottolineando che spesso un pubblico del genere non è riscontrabile neanche nella Serie A australiana – ha detto Pelligra – tutto il mondo vedrà un Catania in continua crescita, in tanti anche dall’Australia verranno qui in vacanza”.

“Per crescere servono anche le strutture, vedi il centro sportivo e lo stadio. Lo stadio attuale è un po’ piccolino, mi dispiace per le tante persone che non sono potute entrare. Col tempo ingrandiremo lo stadio“. Ha concluso il numero uno del club enteo.

LEGGI ANCHE

COMO – PALERMO, LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 35A GIORNATA

IL FROSINONE DI FABIO GROSSO TORNA IN SERIE A

COMO – PALERMO, LE PAROLE DI NEDELCEARU