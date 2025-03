Pescara, Baldini: “Tantissime possibilità di andare in Serie B, i ragazzi mi seguono”

Silvio Baldini, allenatore del Pescara, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida casalinga contro la Lucchese, soffermandosi sulla classifica della squadra, attualmente quarta, e sulla possibilità di raggiungere la Serie B.

“La classifica? Credo che dovremmo avere 5 punti in più. Avete visto tutti alcuni episodi. Ma recitiamo il mea culpa, e cerchiamo di recuperare più punti possibili per arrivare al meglio i playoff. A me piacciono i giocatori che danno il cuore. Io vorrei che i miei giocatori vadano in A e di questo gruppo 5/6 possono arrivarci. Ma devono liberare il loro talento. E lo ripeto: abbiamo tante possibilità di andare in B – afferma – perché i ragazzi mi seguono”.

Baldini ha poi commentato i risultati in casa, dove nelle ultime cinque sfide sono arrivate quattro pareggi e una sconfitta: “Il problema delle gara casalinghe? Nella sconfitta proviamo un dolore molto più grande della gioia che si ha dopo una vittoria. Ora noi dobbiamo cercare di migliorare le nostre cose senza però perdere di vista i nostri concetti. E quella delusione e di cui sopra porta le negatività.”





